المجلس الانتقالي الجنوبي يُعلّق على نتائج المشاورات اليمنية في السويد

دعا عضو هيئة الرئاسة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، لطفي شطارة، المسؤولين الجنوبيين في الشرعية “للانتصار للجنوب وأهله”، بعد مخرجات مشاورات السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتعد دعوة شطارة أول تعليق رسمي من قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي على نتائج مشاورات السويد، التي رُفعت جلساتها، مساء أمس الخميس.

وقال شطارة، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الجمعة: “بعد السويد لم يعد لجنوبيي الشرعية إلا خيار وحيد، كونوا جنوبيين وانتصروا لأهلكم وشعبكم ومستقبل أبنائكم”.

وأبرز ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال المشاورات، هو وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وانسحاب القوات خلال 14 يومًا، وخفض حدّة التوتر في محافظة تعز، إضافة إلى اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الطرفين.

وسبق أن طالب لطفي شطارة، أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، “الشخصيات الجنوبية” التي تشغل مناصب وزارية في الحكومة الشرعية، بالاستقالة؛ “احتجاجًا على سياسة تجويع الشعب في الجنوب”، حسب تعبيره.