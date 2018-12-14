بعد تفاهمات السويد.. السعودية تطالب الحوثيين بتغليب مصلحة اليمن

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، باتفاق الفرقاء اليمنيين خلال مشاورات السويد، مطالبة الحوثيين بتغليب مصلة الشعب اليمني.

وتوصّلت المشاورات اليمنية في السويد، يوم أمس الخميس، إلى تفاهمات واتفاقات هي الأولى من نوعها بين الحكومة والحوثيين منذ الانقلاب على الشرعية، تضمّنت وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين من مدينة الحديدة ومينائها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على لسان مصدر مسؤول لم تسمّه في وزارة الخارجية.

وقال المصدر المسؤول إن “على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني”.

وأعرب المصدر “عن ترحيب المملكة بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي”.

وبين المصدر أن “تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة مهمة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها”.