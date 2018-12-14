السعودية تودع مليار دولار لدى البنك المركزي الباكستاني

أودعت السعودية، مليار دولار لدى البنك المركزي الباكستاني؛ لدعم وضع الاحتياطيات المتدهور، في أحدث دفعة للمساعدة على تجنب أزمة في ميزان المدفوعات، وفق “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البنك المركزي الباكستاني، عابد قمر، قوله إن هذه الخطوة جاءت “في إطار اتفاق” بين البلدين.

ووافقت السعودية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إقراض باكستان 6 مليارات دولار، نصفها ودائع؛ لتعزيز احتياطيات البنك المركزي، والنصف الآخر قيمة مدفوعات مؤجلة لشراء شحنات نفطية.

وجرى الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خلال فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار بالرياض، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتوقع مسؤول آخر في المركزي الباكستاني في حديثه لـ “فايننشال تايمز”، اليوم، أن تتلقى بلاده مليار دولار آخر مطلع العام 2019؛ لدعم احتياطيات البنك.

ويقول المحللون، إن وفاء السعودية بالتزاماتها، وفر ما يكفي من الوقت لباكستان لوضع اللمسات الأخيرة على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تعقد الجولة القادمة من المفاوضات بين ممثلي وزارة المالية الباكستانية ومسؤولي صندوق النقد الدولي، بحلول منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.

وجرى انتخاب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في تموز/يوليو الماضي، بفضل وعوده بمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.

وتعهد نجم الكريكيت الدولي السابق (66 عامًا) بتوفير10 ملايين فرصة عمل، وتيسير الأمور للقطاع الخاص لبناء 5 ملايين مسكن منخفض التكلفة، والحد من ارتفاع الأسعار، ومعالجة أزمة الطاقة، مع إيلاء أهمية كبيرة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

كما وعد بتسيير شؤون البلد الآسيوي، دون الحصول على قروض أجنبية.