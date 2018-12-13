حملة أمنية لمنع حمل السلاح في عدن

أقرت اللجنة الأمنية، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، تشكيل خلية من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية؛لوضع آلية إطلاق حملة لـ”منع وتنظيم حيازة السلاح”.

وقال نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الداخلية، أحمد الميسري، في اجتماع حضره قائد قوات التحالف العربي في عدن: إن هذه الحملة “ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة وما ينجم عنها من مخاطر”.

وحدد الاجتماع مدة أقصاها 15 يومًا، لانتهاء الخلية المشتركة من وضع التصور والآلية التنفيذية لحملة منع وتنظيم حيازة السلاح في عدن، وإجراءات استكمال تشكيل غرفة عمليات مشتركة وتفعيلها تحت إشراف الداخلية اليمنية لضمان عدم ازدواج القرار الأمني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وعقب الحرب التي شهدتها محافظة عدن، جنوبي البلاد، انتشرت كميات هائلة من الأسلحة بين المدنيين، وافتتحت أسواق بيع السلاح بشكل علني، ما أسهم في تفاقم الاضطراب الأمني.