البنك المركزي في عدن يغلق محال الصرافة ويهدّد بسحب تراخيصها

أغلق البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، محال وشركات الصرافة في المدينة مؤقتًا، بسبب ما وصفه بـ”المضاربات الوهمية” بالعملات الأجنبية.

وشنَّت الأجهزة الأمنية ونيابة الأموال العامة حملة كبرى خلال يومي السبت والأحد، قالت إنها “أغلقت خلالها كافة شركات ومحال الصرافة في عدن“، بينما هدّد المركزي بسحب تراخيص كل محال الصرافة وإغلاق أبوابها بشكل دائم.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن لـ”إرم نيوز”، إن الحملة “مشروعة، واستهدفت كافة محال الصرافة بسبب المضاربات الوهمية وغير المشروعة”.

وأكد المصدر أن الإغلاق “سيستمر يومين أو 3 حتى يصل البنك مع أصحاب الشركات ومحال الصرافة إلى حلٍ بشأن إيقاف عمليات المضاربة، والالتزام بأسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي”.

وحدّد البنك المركزي في آخر تعميم له سعر صرف الدولار الأمريكي الخاص بالاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الأساسية بمبلغ 440 ريالًا يمنيًا، كما أصدر تعميمًا آخر بالسعر العادل في السوق، على أن يكون سعر صرف الدولار بالسوق 450 ريالًا.

لكن الأسواق لم تلتزم بتلك الأسعار، إذ ارتفعت أسعار الصرف يومي الخميس والجمعة الماضيين، ووصل سعر الدولار في عدن إلى 520 ريالًا للشراء.

وحذّر محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام من المضاربات الوهمية والتي يراد منها “تحقيق مكاسب مالية من خلال استنزاف مدخرات المواطنين، ودون مراعاة لمعاناة الناس”.