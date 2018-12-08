منحة الرافعات السعودية لميناءي عدن والمكلا تعبر الحدود اليمنية

قالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن المنحة السعودية من الرافعات الخاصة بميناءي عدن والمكلا، والممولة من قِبل الصندوق السعودي للتنمية، عبرت، السبت، منفذ “الوديعة” الحدودي، من خلال مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وأوضحت الوكالة أن هذه المنحة تأتي ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، الداعمة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 2018،على أن يتم تركيبها في الموانئ المخصصة لها خلال الأيام المقبلة، وتشمل 3 رافعات، اثنتان منها لميناء عدن، وواحدة لميناء المكلا.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، السفير محمد آل جابر، أن هذه المنحة تأتي امتدادًا للجهود السابقة الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية التي تعد هدفًا أساسيًا لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن لزيادة الواردات الإغاثية والتجارية لليمن.

وأضاف السفير آل جابر أن “خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والتي أُطلقت في بداية العام نجحت بزيادة حجم الواردات، حيث بلغ المتوسط الشهري لحجم الواردات اليمنية في الربعين الأول والثاني من عام 2018 (2.7) مليون طن متري”.

وبيّن أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تهدف إلى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني من خلال دعم البنك المركزي اليمني بإيداع مبلغ (2.2) مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقًا، إلى جانب (1.25) مليار دولار أمريكي من المملكة، والإمارات، والكويت، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن لعام 2018م”.

من جانب آخر، أشار مشرف العمليات في مركز إسناد محمد الغنيم إلى أن هذه الرافعات ستعمل بطاقة تصل إلى 60 طنًا لكل منها، بهدف رفع الطاقة التشغيلية والاستيعابية للموانئ، ما سيُسهم بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويتوافق مع أهداف خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن.