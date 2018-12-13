غوتيريس: توصلنا لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول مدينة الحديدة، غربي البلاد، ومينائها الاستراتيجي، مؤكدًا أن “الاتفاق شمل نشر قوات محايدة وإقامة ممرات إنسانية”.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي بالجلسة الختامية لانتهاء مشاورات السلام اليمنية بالسويد، التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن “الأطراف اليمنية توصلت إلى تخفيف حدة التوتر في مدينة تعز، وإلى مواصلة التفاهمات في جولة المشاورات المقبلة، في يناير/كانون الثاني المقبل”.

وذكر بأنه “تم الاتفاق بين الأطراف اليمنية على وضع إطار لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه، وهذا يعني الكثير لليمنيين وللعالم بأسره”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “سنشهد انسحاب كل القوات من الحديدة باليمن”، مشددًا على أن “الحديدة ستخضع لسيطرة قوات محلية”.

وأشار غوتيريس، إلى أنه “لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار في باقي اليمن”.