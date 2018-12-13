السويد: نتائج مشاورات السلام اليمنية ستعرض على الأمم المتحدة غدًا‎

قالت وزيرة الخارجية السويدية “مارجوت فالستروم”، إن نتائج مشاورات السلام بشأن اليمن ستعرض على مجلس الأمن الدولي غدًا الجمعة.

وأوضحت فالستروم، أن المشاورات، التي بدأت الأسبوع الماضي قرب ستوكهولم، جرت “بروح إيجابية ونية طيبة”.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصدر حكومي بمشاورات السلام اليمنية في السويد، اليوم الخميس، قوله إن الطرفين توصلا إلى تفاهمات في 4 ملفات من أصل 6، ومن المرتقب الإعلان عن ذلك خلال ساعات.

وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث منذ الخميس الماضي، 6 ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

وذكر المصدر، أن الجانبين توصلا إلى “تقدم كبير” في ملفات الأسرى ومطار صنعاء وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف، أن ملف الحديدة ما يزال يُداول بين الوفدين، حيث يسعى غريفيث والمجتمع الدولي، عبر سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التوصل لصيغة توافقية ترضي الطرفين.

ووفق المصدر، فإن ملفي رفع الحصار عن تعز والاقتصاد، فإنهما لم يحرَز فيهما أي تقدم، ومن المرجح أن يكونا ضمن ملفات جولة المشاورات القادمة.

وتعقد اليوم جلسة الأعمال الختامية في مشاورات السويد، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومن المرتقب أن ينضم إليه وزيرا خارجية السعودية عادل الجبير، وبريطانيا جيرمي هنت، وفق حديث مصدر في مكتب المبعوث الأممي للأناضول.