المخلافي: على المبعوث الأممي أن يدرك أن مشاورات السويد لا تُجرى بين دولتين‎

قال وزير الخارجية السابق ومستشار الرئيس اليمني حاليًا، عبدالملك المخلافي، إن على المبعوث الأممي والمجتمع الدولي أن يدركا أن مشاورات بناء الثقة التي تجُرى في السويد ليست بين دولتين، بل بين حكومة شرعية معترف بها وبين انقلابيين.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال في إحداها:”على وفد الانقلابيين، والمبعوث الأممي، والمجتمع الدولي، إدراك أن المشاورات لبناء الثقة لا تُجرى بين دولتين لتطبيع العلاقة بينهما مع الاعتراف المتبادل بالأمر الواقع، بل تُجرى بين حكومة شرعية وانقلاب، والهدف الأساس تأكيد الشرعية في كل الخطوات تمهيدًا لإنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة”.

على وفد الانقلابيين والمبعوث الأممي والمجتمع الدولي ادراك ان المشاورات لبناء الثقة لا تجري بين دولتين لتطبيع العلاقة بينهما مع الاعتراف المتبادل بالامر الواقع ،وإنما تجري بين حكومة شرعية وانقلاب والهدف الأساسي تاكيد الشرعية في كل الخطوات تمهيدا لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi59) December 8, 2018

وأكد المخلافي في تغريدة أخرى أن الانقلاب الحوثي يريد تطبيع أوضاعه، وأوضاع الحرب فقط، ولا يريد تحقيق السلام.

وتطرق المخلافي إلى الدعوة المقدمة من قِبل وفد الانقلابيين الحوثيين في السويد والتي تدعو إلى تشكيل حكومة وطنية من جميع الأحزاب والمكونات؛ إذ قال إن ذلك يستند بالأساس إلى “حل الميليشيات الحوثية، وتسليم السلاح إلى الحكومة الشرعية، والتحول إلى حزب سياسي قبل أن تكون مثل هذه الدعوة ذات مصداقية وممكنة، وهذا جوهر القرار 2216 والمرجعيات التي ينكرها الحوثيون ويتهربون منها”.

دعوة ممثل الانقلابين في مشاورات السويد الى تشكيل حكومة تشارك فيها كل الاحزاب كما قال تقتضي حل المليشيا الحوثية وتسليم السلاح الى الحكومة الشرعية والتحول الى حزب سياسي قبل ان تكون مثل هذه الدعوة ذات مصداقية وممكنة ، وهذا جوهر القرار 2216 والمرجعيات التي ينكرها الحوثي ويتهرب منها . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi59) December 8, 2018

وأضاف المخلافي:”يتحجج الانقلابيون بالأوضاع في المناطق المحررة لإبقاء وضعهم، والتهرب من الالتزام بالقرار 2216، والإقرار بالشرعية، ويعتقدون أنهم يمكن أن يُنسوا الشعب اليمني، والمجتمع الدولي أن هذه الأوضاع ناتجة عن الانقلاب، وأن تصحيح كل الأوضاع المختلة في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب أولًا”.

يتحجج الانقلابيون بالأوضاع في المناطق المحررة لإبقاء وضعهم والتهرب من الالتزام بالقرار 2216 والإقرار بالشرعية،ويعتقدون انهم يمكن ان ينسون الشعب اليمني والمجتمع الدولي ان هذه الأوضاع ناتجة عن الانقلاب وان تصحيح كل الأوضاع المختلة في اليمن لا يمكن ان يتحقق الا بانهاء الانقلاب أولا. — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi59) December 8, 2018

وأطلق ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي “هاشتاغًا” جديدًا بعنوان #الحوثي_يقوض_عملية_السلام، للتأكيد على أن الميليشيات الحوثية ليست جادة بتحقيق السلام في اليمن، وهو ما يراه قطاع واسع من اليمنيين الذين لا يعقدون آمالًا كبيرة على نتائج مشاورات السويد .