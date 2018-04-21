المخلافي: السفن التي يحتجزها الحوثيون تحمل 200 ألف طن من المشتقات النفطية

كشف وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن المسلحين الحوثيين، يحتجزون 19 سفينة محملة بالمشتقات النفطية، ويمنعونها من الدخول إلى ميناء الحديدة.

وقال المخلافي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، “احتجز الحوثيون 19 سفينة تحمل نحو 200 ألف طن من المشتقات النفطية في منطقة رمي المخطاف، الخاضعة لسيطرة الميليشات لمنعها من دخول ميناء الحديدة”.

احتجز الحوثيين 19 سفينة تحمل نحو 200 ألف طن من المشتقات النفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشات لمنعها من دخول ميناء الحديدة. وتهدف المليشيا الى استمرار استخدام الميناء ادة حرب وأبتزاز مالي واعاقة للإغاثة والاحتياجات الضرورية لليمنيين . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi52) April 21, 2018

وتابع، “تهدف المليشيا الى استمرار استخدام الميناء أداة حرب وأبتزاز مالي واعاقة للإغاثة والاحتياجات الضرورية لليمنيين”.

وأكد المخلافي في تغريدة ثانية، أن “احتجاز الحوثيين للسفن المحملة بالنفط، لمنعها من دخول ميناء الحديدة، يكشف طبيعة ممارسات الانقلابيين وعدم أهليتهم، لإدارة هذا الميناء الحيوي الهام، وضرورة إخضاعه لإشراف الامم المتحدة” .

احتجاز الحوثيين للسفن المحملة بالنفط لمنعها من دخول ميناء الحديدة يكشف طبيعة ممارسات الانقلابيين وعدم تأهلهم لإدارة هذا الميناء الحيوي الهام وضرورة إخضاعه لاشراف الامم المتحدة . — عبدالملك المخلافي (@almekhlafi52) April 21, 2018

وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، قد أكد في وقت سابق نبأ احتجاز السفن، معتبرًا أنهم فعلوا ذلك لـ”الحصول على أموال وبالتالي إطالة أمد الحرب”.

وحذر من إقدام الحوثيين على تفجير السفن، “ما ينذر بالتسبب في كارثة إنسانية في عرض البحر الأحمر”، متوقعًا تدخلًا دوليًا لحل المشكلة.