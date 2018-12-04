قرقاش: المفاوضات بالسويد “فرصة حاسمة” للسلام في اليمن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش “إن إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية ودعم التحالف العربي للسلام”.

وأضاف في تغريدة كتبها باللغة الإنكليزية على حسابه بـ “تويتر”: “نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للنجاح في حل سياسي لليمن”.

Evacuating wounded Houthi fighters from Sana once again demonstrates the Yemeni Government & the Arab Coalition’s support for peace. We believe Sweden offers a critical opportunity to successfully engage in a political solution for Yemen. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 4, 2018

وأكد في تغريدة ثانية “أن الحل السياسي المستدام بقيادة يمنية يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية”.

ورأى أنه “لا يمكن لدولة مستقرة ، مهمة للمنطقة ، أن تتعايش مع ميليشيات غير قانونية”، مشيرًا إلى أن “قرار مجلس الأمن 2216 يقدم خريطة طريق قابلة للتطبيق”.

A sustainable Yemeni led political solution offers the best chance to ending the current crisis. A stable state,important for the region, cannot coexist with unlawful militias. UNSCR 2216 offers a workable road map. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 4, 2018

وكان الناطق باسم الحوثيين قد أعلن عن وصول طائرة تقل 50 من جرحى ميليشيات الحوثي إلى العاصمة العمانية مسقط.

ووجه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الشكر لجميع الأطراف لتسهيل إجلاء المقاتلين الجرحى إلى عمان.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء في وقت سابق عن مصدر من الأمم المتحدة قوله إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارثن غريفيث، وصل إلى صنعاء أمس الاثنين لمرافقة مفاوضي جماعة الحوثي إلى السويد، في الوقت الذي قالت فيه الحكومة اليمنية إنها ستسمح للحوثيين بالمشاركة في أول جولة من المحادثات منذ عام 2016.

يذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وصل أمس الاثنين تمهيدًا لاصطحاب وفد الحوثيين إلى المحادثات المقررة في السويد.

وقال مصدران مطلعان إن المحادثات قد تبدأ غدا الأربعاء، بعدما قام غريفيث بزيارات مكوكية بين الطرفين بهدف إنقاذ جولة سابقة انهارت في أيلول/سبتمبر الماضي ولم يحضرها الحوثيون.