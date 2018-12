قرقاش: المفاوضات بالسويد “فرصة حاسمة” للسلام في اليمن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش “إن إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية ودعم التحالف العربي للسلام”.

وأضاف في تغريدة كتبها باللغة الإنكليزية على حسابه بـ “تويتر”: “نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للنجاح في حل سياسي لليمن”.

Evacuating wounded Houthi fighters from Sana once again demonstrates the Yemeni Government & the Arab Coalition’s support for peace. We believe Sweden offers a critical opportunity to successfully engage in a political solution for Yemen.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 4, 2018