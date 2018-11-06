ميليشيات الحوثي تختطف 15 طالبًا من جامعة إب

اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من طلاب جامعة “إب”، من أمام عمادة شؤون الطلبة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ويخشى الحوثيون من حدوث أي احتجاجات طلابية قد تخرج عن سيطرتهم، بعد أن اختطفت عددًا من طلاب الجامعة إبَّان ثورة الجياع الشهر الماضي، ولا يزالون في سجونها حتى اللحظة.

ودأبت ميليشيات المتمردين على اختطاف الطلبة والصحافيين في اليمن، إذ أُعلن الأسبوع الماضي عن اختطاف نحو 20 صحافيًّا في العاصمة صنعاء واقتيادهم لجهة مجهولة.