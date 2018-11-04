الجيش اليمني يستعيد سلسلة جبال “البياض” الإستراتيجية من قبضة الحوثيين

حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، تقدمًا جديدًا بسيطرتها على مواقع إستراتيجية وسلسلة جبال البياض، وهي أعلى قمة في سلسلة جبال الملاجم.

ويواصل الجيش اليمني لليوم الثالث على التوالي، تقدمه في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، ضمن عملية عسكرية واسعة انطلقت الخميس الماضي، لاستكمال تحرير المديرية.

وقال الموقع إن “الجيش المسنود من طيران التحالف العربي، تمكن من السيطرة على مرتفعات جبلية، وسلاسل جبال البياض”.

وأشار إلى “سيطرة قوات الجيش على مناطق أخرى في شعاب الخدرة بمديرية الملاجم، والتباب السود، ومواقع النهود، ووسيلة الوهبية، وسيلة الملاجم، إلى جانب وادي القرض، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين وخسائر بشرية ومادية كبيرة”.

وأكدت مصادر عسكرية في الجيش لـ”إرم نيوز”، أنه “بات يسيطر حاليًا على الطريق العام، وتمكن من قطع خطوط الإمداد بين الملاجم، وسط محافظة البيضاء، والمناطق الأخرى، كمديرية السوادية، على الشمال الشرقي للمحافظة”.

وذكرت المصادر، أن “سيطرة الجيش على جبال البياض، الممتدة لمسافة تقدر بـ40 كلم والفاصلة بين 4 مديريات، وتخلّصه من النقطة الوقائية التابعة للحوثيين في هذه المنطقة المطلّة على المديرية، يعدّان إعلانًا لتحرير المديرية”.

وأكدت المصادر أن “طريق التقدم نحو المديريات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بات ممهدًا أمام قوات الجيش الوطني بعد سيطرتها على هذه السلسلة الجبلية الإستراتيجية والطريق العام الذي يقسم المحافظة إلى شقين”.

في غضون ذلك، تواصل القوات اليمنية المشتركة، تقدمها باتجاه مدينة الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد، وتمكنت من تحرير كلية الهندسة، وباتت قريبة من تحرير مدينة الصالح، بعد وصولها السبت، إلى الميدان الفاصل بين شارعي الـ50 وكيلو 16، الذي يعد الشريان الرئيس لمدينة الحديدة، وفقاً لما ذكره موقع الجيش اليمني.

وذكرت الصفحة الرسمية التابعة لألوية العمالقة المقاتلة في الحديدة، على”فيسبوك”، أن عشرات الحوثيين لقوا مصرعهم، وأُصيب المئات، في عدة مناطق.

وقالت إن “ألوية العمالقة والمقاومة المشتركة، بدعم وإسناد من قوات التحالف، حررت عدة مناطق كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين، خلال العمليات العسكرية التي انطلقت الجمعة الماضية”.