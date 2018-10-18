مصرع قيادي حوثي في الحديدة.. و”ألوية العمالقة” تحقق تقدمًا جديدًا

لقي قيادي بارز في مليشيات الحوثي، الخميس، مصرعه، في غارة جوية لطائرات التحالف العربي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، فيما تمكنت “ألوية العمالقة” من تطهير مزارع كان يسيطر عليها الحوثيون، شرقي المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي، لـ”ألوية العمالقة”، على صفحته في موقع “فيس بوك” أن “طيران التحالف العربي استهدف موكبًا للقيادي في المليشيات الحوثية، المدعو زكريا يحيى أحمد مطهر شرف الدين، في منطقة كيلو 16 جنوبي الحديدة، ما أدى إلى مقتله رفقة 15 من مرافقيه”.

وبين المركز الإعلامي أن “شرف الدين، يعتبر من القيادات الميدانية التي تعتمد عليها قيادة الحوثيين، وتلقى تدريبه في إيران، وسبق أن تنقل بين لبنان وإيران والعراق”.

وفي سياق متصل، تمكنت “ألوية العمالقة” من تطهير عدد من المزارع المحاذية لمنطقة كيلو 10، شرقي الحديدة، من المليشيات الحوثية التي كانت تتمركز بها، وذلك في عملية هجوم بإسناد من قبل طائرات التحالف العربي المشترك.

وعثرت القوات خلال عملية تمشيط المزارع، على عدد كبير من قذائف مدفعية الهاون، وقذائف أخرى، على الرغم من محاولة مليشيات الحوثيين إخفاءها في أنابيب الصرف الصحي.