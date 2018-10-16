عيدروس الزبيدي: شعب الجنوب يقف مع السعودية

أدان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء، الحملة المفتعلة والمجحفة والموجهة ضد الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية، أرض الحرمين الشريفين، وقِبلة المسلمين، بحسب تعبيره.

وقال عيدروس الزبيدي في بيان نشره موقع المجلس الانتقالي الجنوبي “إن هذا الاستهداف المبيّت وغير المبرر وغير الأخلاقي، إنما يَصُب في مصلحة أعداء الأمة العربية والإسلامية ويستهدف جهود المملكة ومشروعها الإسلامي والقومي والعربي ودورها الرائد في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.”.

وأعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عن وقوف شعب الجنوب مع بلاد الحرمين الشريفين حكومة وشعبًا وتضامنها المطلق معها، انطلاقًا من مبادئ وقيم شعبنا الأخوية الثابتة، والتزامه في المساهمة بكل إمكاناته في الدفاع عن المنطقة وأمنها القومي.

وأكد عيدروس “أن هذه الحملة المحمومة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، التي تهدف إلى النيل من المملكة وقيادتها ودورها الريادي، لكنّها حتمًا ستلقى مصير ما سبقها من حملات، وستسقط في مواجهة صمود وثبات الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبًا”.