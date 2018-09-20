عيدروس الزبيدي: لا توقف لمعركة الحديدة حتى السيطرة على المدينة

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إن الحملة لطرد الحوثيين من ميناء الحديدة التي استؤنفت هذا الشهر بعد فشل محادثات السلام لن تتوقف مرة أخرى حتى تتم السيطرة على المدينة.

وأشار الزبيدي إلى أن قوات التحالف تأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين في مناطق العمليات.

وقال خلال مقابلة مع وكالة رويترز:”بالنسبة لحياة المدنيين هي غالية، وقوات التحالف باعتبارها مساندة والضربات الجوية والبحرية هي التي تقوم بها، حريصة كل الحرص على حياة المدنيين دون شك، وطبعًا العمليات العسكرية بدأت و لا تراجع”.

وأضاف:” في كل حروب العالم تحصل معاناة إنسانية، لكن نحن ننظر لمشروع ما بعد تحرير الحديدة، حيث سيكون ذلك طبعًا لصالح أبناء الحديدة بشكل كامل”.

وأكد أن معركة الحديدة مستمرة والحرب لم تنتهِ.

وصنف الزبيدي القتال حول الحديدة أنه عمليات كرّ وفرّ مع “العدو”، وقال إن قوات “المقاومة” وفصائلها حاربت بشكل “بطولي”.

ورفض رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي التلميحات إلى أن الهدف من استئناف الهجوم هو الضغط على مبعوث الأمم المتحدة بشأن محادثات السلام. وقال إنه يدعم المحادثات، لكنها ينبغي أن تشمل الجنوبيين لأنهم يسيطرون على الأرض.

وأكد أن الحوار مع من لا يسيطر على الأرض يشبه الدوران في “حلقة مفرغة”، مضيفًا أن المحادثات ينبغي أن تقود إلى استفتاء بشأن حق الجنوب في تقرير مصيره.