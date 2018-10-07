متحدث “الانتقالي الجنوبي” يكشف تحركات عسكرية من مأرب تجاه شبوة‎

دعا المتحدث الرسمي باسم “المجلس الانتقالي الجنوبي” وعضو هيئته الرئاسية، في جنوب اليمن، سالم العولقي، مساء الأحد، قوات المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة، إلى “رفع مستوى التأهب والجاهزية وصدّ تقدم أي قوة عسكرية من محافظة مأرب”.

وحمّل العولقي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الجهة التي قال إنها دفعت بهذه القوات العسكرية للتقدم باتجاه عتق ومديريات شبوة المحاذية لمحافظة مأرب من جهة الشمال، “المسؤولية الكاملة عمّا سيحدث”.

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حالة من التوتر والترقب، منذ إعلان “المجلس الانتقالي الجنوبي” في جنوب البلاد، التصعيد ضد الحكومة اليمنية، ودعمه لما وصفه بـ”الانتفاضة الشعبية” ضد الحكومة التي قال إنها تمارس سياسات كارثية ضد مناطق جنوب اليمن.

وكان المجلس الانتقالي، دعا المقاومة الجنوبية خلال إعلانه الصادر الأربعاء الماضي، إلى “الاستنفار والجاهزية، استعدادًا لمواجهة مثيري العبث والإفساد لحماية شعبنا في انتفاضته المشروعة، حتى تحقيق كامل أهدافه المتمثلة في طرد حكومة العبث وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم، والاستفادة من عائدات ثرواتهم و إيراداتهم، وبناء مؤسساتهم المدنية والعسكرية والأمنية”.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس، أحمد محمد بامعلم، الأحد، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الشعب في الجنوب، سيسيطر على كل المؤسسات الإيرادية.