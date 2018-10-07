إعلان بن دغر إنقاذ الريال اليمني يثير الجدل والسخرية

أثار رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، موجة من الجدل والسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بتصريحات أمس السبت، اعتبر فيها أن حكومته تمكنت من إعادة الحياة إلى عملة البلاد.

وقال بن دغر في تغريدة عبر حسابه بتويتر، “لقد فرضنا على الريال العودة للحياة، بعد أن جعله الآخرون يتجرع الموت، صراعنا مع الريال خضناه للحفاظ على ما تبقى من لقمة العيش..”.

2/2: لقد فرضنا على الريال العودة للحياة بعد أن جعله الآخرون يتجرع الموت، صراعنا مع الريال خضناه للحفاظ على ما تبقى من لقمة العيش، أنه الوجه الآخر لصراعنا من أجل البقاء شعب موحد ووطن ذو سيادة. شكراً مملكة الخير. — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) October 6, 2018

التغريدة التي رأى فيها متابعون لأوضاع اليمن، “قفزًا على الحقائق التي توضح أن الريال اليمني يعيش أسوأ مراحله”، اعتبرها نشطاء “استفزازًا لمشاعر اليمنيين”.

وتناول النشطاء تصريحات بن دغر على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أحيانًا بـ”التكذيب” ومرات بالسخرية، وتحميل الحكومة المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع من تدهور.

وعلق الكاتب الصحفي ياسر اليافعي، على الموضوع قائلًا: “بن دغر يقول نجحنا في وقف انهيار الريال اليمني.. السعودي اليوم 190 والدولار 720.. أين النجاح؟”. بن دغر يقول نجحنا في وقف انهيار الريال اليمني ..

السعودي اليوم ١٩٠ والدولار ٧٢٠

الدبة البترول ١٦٠٠٠ ومعدوم !!

بالله فين النجاح هذا ؟

كارثة #اليمن " بن دغر "#yemen — ياسر اليافعي (@yaseralyafai) October 6, 2018

وقال الدكتور حسين لقور تعليقًا على الموضوع: “حاولت أن أبحث عن اسم لسياسي أو إعلامي يعتد به في الداخل يدافع عن حكومة الفساد، ولم أجد غير شلة ممن يعيشون على حساب ميزانية الدولة في الخارج، و ممن صرف لهم أحمد بن دغر مبالغ مالية أول ما تم تعيينه ونزل عدن، هم من يحاولون تجميل الفساد والدفاع عن الفاسدين و بشكل مقرف و سخيف”.

حاولت أن أبحث عن إسم لسياسي أو إعلامي يعتد به في الداخل يدافع عن حكومة الفساد و لم اجد غير شلة ممن يعيشون على حساب ميزانية الدولة في الخارج و ممن صرف لهم احمد بن دغر مبالغ مالية اول ما تم تعيينه ونزل عدن هم من يحاولون تجميل الفساد والدفاع عن الفاسدين و بشكل مقرف و سخيف. — H LAQWER د حسين لقور (@Dr_Laqwer) October 7, 2018

من جانبه، علق الناشط نور الدين المنصوري قائلًا: “كنت أتمنى أن تكون هناك حلول حقيقية يعتمد عليها في استقرار الوضع الاقتصادي، أما أن تكون حلولًا مؤقتة تستمر في إبقاء سعر العملة عند آخر تدهور لبعض أيام و تعود إلى الانحدار مجددًا.. مثلًا توقف الانهيار في الأيام الماضية 470 إلى 500 وبعد كم يوم يرتفع الدولار ويبقى 750 إلى 800 وستستمر..”.

كنت اتمني ان تكون هناك حلول حقيقة يعتمد عليها في استقرار الوضع الاقتصادي ، اما أن تكون حلول مؤقتة تستمر في بقاء سعر العملة عند اخر تدهور لبعض ايام و تعود إلى الانحدار مجددا.

مثلا توقف الانهيار في الأيام الماضية ٤٧٠ إلى ٥٠٠ وبعد كم يوم يرتفع الدولار ويبقى ٧٥٠ إلى ٨٠٠ وستستمر … — نورالدين المنصوري (@Nooraldeen_Mn) October 6, 2018

بدوره، نشر حساب باسم “باحث يمني” صورة لامرأة، سخر عبرها من تصريحات بن دغر، قائلًا: “هذه المرأة العجوز البالغة من العمر 80 عامًا تقوم بجمع المواد البلاستيكية ثم تقوم ببيعها؛ لتجمع قوت يومها.. وهذا بفضل إنجازات بن دغر في وقف تدهور الريال اليمني، تبًا لشرعية لا توفر القوت الضروري لشعبها”.

هذه المرأه العجوز البالغه من العمر 80 عام تقوم بجمع المواد البلاستيكية ثم تقوم ببيعها لتجمع قوت يومها ….وهذا بفضل إنجازات بن دغر في وقف تدهور الريال اليمني

تبا لشرعية لا توفر القوت الضروري لشعبها المسكين #Yemen pic.twitter.com/qkkMGm8Xy5 — باحث يمني (@halalmaiali) October 6, 2018