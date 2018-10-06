الحوثيون يختطفون عشرات اليمنيات في صنعاء

أقدم عناصر من ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، على اختطاف فتيات من العاصمة صنعاء، لمنع خروج تظاهرة مناوئة لهم دعا لها ناشطون احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المزرية تحت شعار “ثورة الجياع”.

ودعت اللجنة المنظمة للثورة، إلى التجمع بميدان التحرير في صنعاء، للانطلاق في مسيرات غاضبة.

وفي المقابل استنفرت الميليشيات الحوثية ونشرت مسلحيها في شوارع صنعاء، كما عمد مسلحوها لاختطاف عدد من الفتيات تحسبًا لتجمعهن ضد الحوثي.

وخلال حكم الحوثي باتت الفتيات والنساء هن المتصدرات للمشهد الاحتجاجي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تمنع الأعراف المجتمعية الصارمة في اليمن ميليشيات الحوثي من إطلاق النار على المتظاهرات كما تفعل مع المتظاهرين الذكور.

وتداول ناشطون فيديو يظهر حديث فتاة عن اختطافها من قبل ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى صور ومقاطع تظهر انتشار الميليشيات بصنعاء.