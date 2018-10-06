الحوثيون يختطفون عشرات اليمنيات في صنعاء

أقدم عناصر من ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، على اختطاف فتيات من العاصمة صنعاء، لمنع خروج تظاهرة مناوئة لهم دعا لها ناشطون احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المزرية تحت شعار “ثورة الجياع”.
ودعت اللجنة المنظمة للثورة، إلى التجمع بميدان التحرير في صنعاء، للانطلاق في مسيرات غاضبة.
وفي المقابل استنفرت الميليشيات الحوثية ونشرت مسلحيها في شوارع صنعاء، كما عمد مسلحوها لاختطاف عدد من الفتيات تحسبًا لتجمعهن ضد الحوثي.
وخلال حكم الحوثي باتت الفتيات والنساء هن المتصدرات للمشهد الاحتجاجي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تمنع الأعراف المجتمعية الصارمة في اليمن ميليشيات الحوثي من إطلاق النار على المتظاهرات كما تفعل مع المتظاهرين الذكور.
للأسف اعتقلت المليشيات مجموعات كثيرة من البنات والشباب وهذا الصوت دليل واضح.(عرف صاحبة الصوت)
ونطالب جماعة الحوثي الإفراج عنهم كونهم كانوا يمارسوا حق مشروع@AmnestyAR@hrw_ar@RashaJarhum@RashaMoh2#ثورة_الجياع_6_أكتوبر#ثورة_الجياع#صنعاء #صنعاء_الان #اليمن pic.twitter.com/NMo2xlhae6
— NasserALfrwi (@Yemenamnesty) October 6, 2018
وتداول ناشطون فيديو يظهر حديث فتاة عن اختطافها من قبل ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى صور ومقاطع تظهر انتشار الميليشيات بصنعاء.
لاحظوا حالة القمع والإرهاب التي تمارسها المليشيات لمنع التظاهر والتجمعات السلمية @AmnestyAR@hrw_ar@RashaJarhum@RashaMoh2#ثورة_الجياع_6_أكتوبر#ثورة_الجياع#صنعاء #صنعاء_الان #اليمن pic.twitter.com/OJXqcP1jfA
— NasserALfrwi (@Yemenamnesty) October 6, 2018