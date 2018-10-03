التحالف العربي “سهّل” إجلاء نجلي الرئيس اليمني السابق من صنعاء

كشفت قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم الأربعاء، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية “سهّل” نقل نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وأصدر التصريحات اللازمة لإجلائهم من صنعاء إلى الأردن.

وكانت ميليشيات الحوثي أفرجت، في وقت سابق اليوم، عن نجلي الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، من أحد سجونها في العاصمة صنعاء، بعد أن تم احتجازهما نحو 10 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” بنسختها الحوثية عن مصدر في وزارة الداخلية التابعة للميليشيات، قوله إنّه “جرى الإفراج عن نجلي صالح، صلاح ومدين، بموجب عفو رئاسي أصدره رئيس (ما يسمى) المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط”.

ولم تذكر الوكالة الحوثية أيّ تفاصيل حول مصير عفاش نجل طارق محمد عبدالله صالح، شقيق الرئيس السابق، ولا مصير محمد شقيق طارق، اللذين احتجزا مع نجلي صالح في مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وكان الحوثيون قد احتجزوا عددًا من أسرة صالح الذكور، عقب المواجهات العنيفة التي دارت بينهم، وقوات موالية للرئيس الراحل في صنعاء، انتهت بمقتل الأخير.