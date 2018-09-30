اليمن.. قيادي بـ”المجلس الانتقالي” يطالب الجنوبيين في الحكومة بالاستقالة

طالب عضو الهيئة العليا لرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، لطفي شطارة، “الشخصيات الجنوبية” التي تشغل مناصب وزارية في الحكومة الشرعية، بتقديم استقالاتهم، “احتجاجًا على سياسية تجويع الشعب في الجنوب”.

وقال شطارة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، لتلك الشخصيات إن “الرئيس لا يريد تغيير الحكومة، ولا الحكومة تملك رؤية للتغيير، ولا الوزراء لديهم إمكانات التغيير المطلوب، لن تنفع محاولاتهم القفز إلى قارب الجنوب عندما تغرق السفينة”.

وأكد شطارة وهو رئيس الدائرة الاعلامية في المجلس، أن “الجنوبيين لن يقبلوا تكرار قفز الانتهازيين من سفينة عبدربه منصور هادي وأحمد بن دغر إذا غرقت، كما قفز الانتهازيون من سفينة صالح إلى سفينة هادي”.

وأضاف: “إما أن تقفوا مع شعبكم اليوم، وإلا فأنتم شركاء في سياسة إفقار شعبكم وتجويعه ونهب أمواله”.

وتشهد مختلف محافظات اليمن لاسيما الجنوبية منها وبالتحديد العاصمة المؤقتة عدن، مجموعة أزمات تتصدرها أزمة انقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية، فضلًا عن أزمة اقتصادية خانقة، في ظل هبوط سعر العملة المحلية مقابل العملات الخارجية، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع الأسعار بشكل “جنوني”، في ظل انعدام صرف رواتب لغالبية موظفي الدوائر الحكومية.