قرقاش: الإمارات ستدعم مقترحات الأمم المتحدة لمحادثات سلام جديدة بشأن اليمن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الأربعاء إن بلاده ستدعم مقترحات الأمم المتحدة لمحادثات سلام جديدة بشأن اليمن.

وجاءت تصريحاته بعد اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر “مناقشات بناءة للغاية بشأن اليمن اليوم في نيويورك مع المبعوث الخاص مارتن جريفيث. أكدت مجددا التزامنا القوي بالعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة بعد انتكاسة جنيف. سندعم بالكامل مقترحات الأمم المتحدة لمحادثات جديدة قريبا”.

وانهارت محادثات السلام في جنيف قبل أسبوعين عندما لم يحضر وفد الحوثيين، متهما التحالف بقيادة السعودية بمنعه من السفر.