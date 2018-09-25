سفير يمني لقيادي حوثي عقب اتهامه بسرقة أحذيته: الله يخزيك يا بخيتي (صور)

“الله يخزيك يا محمد يا بخيتي”، بهذه الجملة وجه السفير اليمني في بريطانيا ياسين سعيد نعمان، حديثه إلى عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، متهمًا إياه بسرقة أحذيته من منزله.

وجاء اتهام نعمان للبخيتي، في سياق رده على اتهامات وجهها له الأخير، عقب اقتحام ميليشيات الحوثي لمنزله في صنعاء.

ونشر السفير على صفحته عبر “فيسبوك”، صورًا تظهر الحوثيين لحظة اقتحام منزله ونهبهم أثاثه ومحتوياته، قائلًا: “ميراث النهابة بغزوة حي الوحدة في صنعاء“.

وأردف نعمان مخاطبًا البخيتي بقوله: “كان أفضل لك أن تسكت وتتذكر الجزمات اللي لطشتها، طبعًا (بالغلط) من هذا المنزل، طوال سنوات المظلومية وتختشي على دمك شوية”، مضيفًا: “استحي يا رجل “.

وأنهى السفير خطابه للقيادي الحوثي قائلًا: “إيش رأيك تكتفوا بسرقة المنزل وتطلقوا سراح الأخ الصحفي عبده علي الذي كان يقطن البيت، على الأقل اعمل لحسنك حرز خوف العيون، سرق ومبهررين، الله يرحم النسب”، حسب تعبيره.