“الأزارق” منطقة يمنية خارج اهتمامات الدولة.. والانتقالي الجنوبي يتدخل لإغاثتها‎

يعيش أهالي منطقة الأزارق التابعة لمحافظة الضالع جنوبي اليمن ، أوضاعاً مأساوية منذ سنوات طويلة ، وتفاقمت مؤخراً حتى باتت تسجل بشكل يومي أكثر من 11 حالة سوء تغذية لاسيما للأطفال ، وثقتها صور ومقاطع فيديو واقعية التقطت مؤخراً وأجرى عليها إعلاميون تقارير وتحقيقات صحفية .

وتعيش تلك المنطقة المنسية خارج اهتمامات ورعاية الدولة منذ سنوات، ومثلها الكثير من المناطق اليمنية الريفية، التي لم تصل إليها أيادي الحكومة ولا سلطاتها المحلية، وهو ما فاقم من أوضاع ساكنيها الذين يقدرون بحسب آخر إحصائية غير حكومية بأكثر من 55 ألف نسمة .

وتحت وسم #المجاعة_تفتك_بازارق_الضالع ، أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون يوم الأحد هاشتاغ على شبكات التواصل الاجتماعي لاقى رواجاً كبيراً خاصة وأنه موثق بصور ومقاطع فيديو مؤلمة لأطفال منطقة الأزارق الذين يعانون من سوء التغذية ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة في تلك المنطقة النائية والمنسية .

ويقول الصحفي بسام القاضي وهو مسؤول الحملة الإلكترونية إن “مديرية الأزارق سجلت خلال أقل من عام إصابة أكثر من 4 آلاف طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية بينهم 1450 حالة إصابة بسوء التغذية الحاد و 2550 حالة إصابة بسوء التغذية المتوسط” .

وأضاف أنه “تمت معالجة أكثر من 2000 طفل منهم والبعض الآخر ما يزالون قيد الرعاية العلاجية، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال أقل من عام” ، مشيراً بأن “11 حالة بسوء التغذية يوميا تسجل لأطفال الأزارق ما دون سن الخامسة، 4 حالات منها سوء تغذية حاد و7 حالات إصابة متوسطة، كما تم رصد حالة وفاة كل شهرين.”.

وأكد القاضي أن “متوسط الإصابة الشهرية لأطفال الأزارق بحالات سوء التغذية بلغ 330 حالة إصابة بشكل عام، منها 120 حالة إصابة سوء تغذية حاد و210 حالات إصابة سوء تغذية متوسطة”.

وأوضح أن “ثمة كوارث مجتمعة تطوق الأزارق المديرية الأفقر في البلاد وتهددها بكارثة إنسانية كبيرة، فالمجاعة وسوء التغذية والكوليرا والضنك والحصبة والدفتيريا، باتت اليوم أشباحا تنهش سكان الأزارق، تحاصرهم وتقض مضاجعهم، والحكومة الشرعية في صمت مريب وعجيب”.

بدوره قال مدير مكتب الصحة العامة بمديرية الأزارق الدكتور محمد صالح المقرعي في حديث صحفي، “إن الوضع في المديرية كارثي وتفاقم الحالات المرضية يزداد يومًا بعد آخر، نظرًا للوضع الحالي الذي تعيشه المديرية من تدهور للأوضاع الاقتصادية التي نمر بها وقلة الدخل على مستوى الفرد وانعدام لأبسط مقومات الحياة”.

وأضاف: “خلال الأعوام الأخيرة تزايدت الحالات المرضية بشكل مخيف جدًا والتي تفتك بالعديد من الأطفال والأمهات الحوامل كحالات سوء التغذية الحاد في أغلب مناطق المديرية “.

وفي تعليقه على الصور المقاطع المتداولة، قال الصحفي ياسر اليافعي في تغريدة على “تويتر”: “من يصدق أن هذه الصور قادمة من منطقة قدمت تضحيات كبرى في كل المراحل من تاريخ النضال الجنوبي .. مؤسف صمتنا جميعاً عن أوضاع أبناء الأزارق محافظة الضالع والحالة التي وصلوا إليها “.

بينما يقول الناشط فهد الخليفي : “الضالع أول محافظه تسحق مليشيات الحوثي وجيوش الهالك عفاش وتتحرر من رجسهم وبقيادة المقاوم الثائر الجنوبي عيدروس الزبيدي بل وسيكتب التاريخ بأنها تحررت من دون أن تدخلها أي مدرعة للتحالف العربي.. اليوم الشرعية تقتل الضالع بالجوع والإفقار كأي محافظة جنوبية”.

بدوره قال السياسي والقيادي في الحراك الجنوبي أحمد الربيزي : “كنا نشاهد هذه الصور في أفريقيا ونتوجع ونتألم من مشاهدة صور لهياكل عظمية تمشي وتتنفس أو تلفظ أنفاسها على الأرض الجرداء، واليوم نشاهدهم بأم أعيننا في قرانا ومدننا الجنوبية.. أنقذوا أهلنا في الأزارق الضالع الجنوبية..”.

وعقب ساعات من انطلاق الحملة الإلكترونية ، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيل لجنة إغاثية عاجلة لمنطقة الأزارق بمحافظة الضالع برئاسة فضل الجعدي محافظ الضالع السابق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

وكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك تغريدة على صفحته في “تويتر” قال فيها : “بتوجيهات سيدي الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي سيتم تشكيل لجنة إغاثية عاجلة لمنطقة الأزارق يرأسها الأستاذ فضل الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وتنفيذ القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة الضالع وستباشر عملها بصفة عاجلة”.

ولاقت تلك الخطوة التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي إشادة وارتياحا كبيرين لدى الكثير من الناشطين والمواطنين باليمن ، لاسيما وأن الحكومة أو أي من مسؤوليها لم يحركوا ساكناً إزاء تلك المأساة التي تعانيها منطقة الأزارق بالضالع .