مجددًا.. إغلاق محال الصرافة في عدن احتجاجًا على تدهور الريال اليمني‎

أصدرت نقابة الصرافين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مساء الإثنين بلاغًا صحفيًا دعت فيه إلى تنفيذ إضراب شامل وإغلاق كلي لمحلات وشركات الصرافة بالمدينة إبتداء من اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على تدهور الريال اليمني .

ودعت النقابة في بلاغها الذي حصل مراسل “إرم نيوز” بعدن على نسخة منه، جميع ملاك محلات وشركات الصرافة إلى توقيف جميع عمليات البيع والشراء ليوم “غد” الثلاثاء وإغلاق كلي لجميع محلات الصرافة ابتداء من يوم الأربعاء الموافق/26/9/2018م وحتى يوم السبت نظرًا للانهيار المتسارع وانخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني مقابل العملات الأخرى.

وأضاف البلاغ : “أن ذلك التدهور أثر بشكل مباشر بقوت المواطنين بجميع محافظات الجمهورية وارتفاع معدلات وإحصائيات المنظمات والتي وصلت إلى أرقام مخيفه تهدد أبناء اليمن عامة بالموت نتيجة الفقر والجوع والإمراض في ظل وضع مترد جدًا دون استشعار المسؤولية من قبل الجهات المسؤولة”.

وجاء ذلك الإعلان عقب تدهور الريال اليمني بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، حتى وصل سعر الدولار الأمريكي في آخر تداولات الإثنين الى 655 ريالًا، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 174 ريالًا يمنيًا.

وكان البنك المركزي والحكومة اليمنية أعلنا في وقت سابق سلسلة من الإجراءات للحد من الانهيار المتسارع للعملة المحلية، إلا أنها واجهت عقبات حالت دون تطبيقها، ما فاقم من تدهور الريال اليمني.