نقابات عمالية في عدن تعلن الإضراب

أعلن عدد من النقابات العمالية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إضراباً مفتوحاً وأعدت برنامجاً تصعيدياً لاستمرار الإضراب وصولاً إلى الإضراب الشامل عن العمل، محملة الحكومة الشرعية مسؤولية ذلك.

وبدأت نقابة المعلمين والتربويين إعلان الإضراب مطلع الشهر الجاري وعلقت العمل بمدارس المدينة عند تدشين العام الدراسي الجديد، وطالبت بتسوية مستحقات المعلمين وإطلاق المتوقف منها، فضلاً عن مطالب أخرى تتعلق بالمستجدين والمتعاقدين.

ولحقت بها، النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بعدن والتي هي الأخرى أعلنت عن برنامجها التصعيدي وصولا للإضراب الشامل عن العمل إبتداءاً من 1 أكتوبر / تشرين الأول القادم ، مطالبة بعدة مطالب أبرزها يتمثل في زيادة المرتبات بنسبة 100% .

ويوم الخميس الماضي أعلنت نقابة موظفي الكهرباء بعدن عن بدء الإضراب التدريجي ابتداءاً من غد الأحد، وطالبت النقابة باستعادة أراضي الجمعية السكنية.