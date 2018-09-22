وفاة الداعية الحضرمي عبد الرحمن باعباد في حادث سير

توفي الداعية الإسلامي، اليمني الشهير الشيخ عبدالرحمن باعباد فجر اليوم السبت، إثر حادث أليم بينما كان في طريق سفره متوجهًا إلى مدينة صلالة العمانية.

وكتب وزير الأوقاف السابق، فؤاد بن الشيخ أبوبكر، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله فضيلة الشيخ المنصب عبد الرحمن باعباد إثر حادث أليم في طريقه إلى صلالة، نسأل الله أن يتغشاه بواسع رحمتة ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان“.

انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله فضيلة الشيخ المنصب عبد الرحمن باعباد اثر حادث اليم في طريقة الى صلالة نسال الله ان يتغشاه بواسع رحمتة ويلهم اهلة ومحبيه الصبر و السلوان Posted by ‎فؤاد بن الشيخ‎ on Friday, September 21, 2018

وفور انتشار خبر الوفاة، عبر الكثير من اليمنيين عن حزنهم لرحيل باعباد، وضجت حسابات التواصل الاجتماعي بعبارات النعي والعزاء.

وقال الناشط الجنوبي جمال بن عطاف، على حسابه في تويتر: “بلغنا وفاة الداعية والمنصب عبدالرحمن باعباد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، إثر حادث مروري في صلالة، والشيخ ممن انحاز إلى قضية شعب الجنوب، وقال كلمة الحق ضد عصابات الفيد، وله موقع على اليوتيوب ينشر فيه خطبه ومواعظه الدعويه، نسأل الله أن يجعله صدقه جارية له”.

بلغنا وفاة الداعية والمنصب عبدالرحمن باعباد رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته اثر حادث مروري في صلاله والشيخ ممن انحاز إلى قضية شعب الجنوب وقال كلمة الحق ضد عصابات الفيد،وله موقع على اليوتيوب ينشر فيه خطبه ومواعظه الدعويه نسأل الله أن يجعله صدقه جارية له????https://t.co/R5nKB0xSo9 pic.twitter.com/lIwxRocbOe — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) September 22, 2018

وكتب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري: “فجعت حضرموت اليوم بوفاة الشيخ المصلح والداعية التقي الورع عبدالرحمن عبدالله باعباد.. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وطلابه جميل الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنا إليه راجعون..”.