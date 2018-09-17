بسبب الأوضاع المعيشية.. احتجاجات غاضبة في سيئون اليمنية

اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة، اليوم الاثنين، في مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت شرق اليمن تنديداً بالأوضاع المعيشية الصعبة، وانهيار العملة المحلية.

وأغلق محتجون شوارع رئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، وفقًا لما نشره موقع “عدن الغد” اليمني.

وأكد المحتجون أنهم “سيستمرون في تنظيم فعاليات احتجاجية حتى يتم تحقيق مطالبهم” بينما نشرت قوات الجيش تعزيزات عسكرية في شوارع المدينة، لاحتواء الموقف.

يشار إلى أن مدناً يمنية عدة شهدت احتجاجات خلال الفترة الأخيرة، على خلفية انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وصعوبة الأوضاع المعيشية.