بن بريك يهاجم معادي “الانتقالي الجنوبي” في اليمن

وصف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الشيخ هاني بن بريك، عددًا من الشخصيات الجنوبية التي تعادي وتهاجم المجلس، لعدم تواجدهم ضمن رئاسته بـ(الأنانيين).

وقال بن بريك اليوم الأحد، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “مؤلم جدًا أن تعادي المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي بات أمل الجنوبيين، وأنت متفق معه في كل أهدافه، لمجرد عدم وجودك في هيئة رئاسته، وتسخر قلمك وإمكانياتك في خندق المعادين لطموح وآمال الشعب الجنوبي، هنا تتجلى صورة فظيعة من صور الأنانية المخيبة للآمال في بعض الشخصيات”.

مؤلم جدا أن تعادي المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات أمل الجنوبيين وأنت متفق معه في كل أهدافه لمجرد عدم وجودك في هيئة رئاسته، وتسخر قلمك وإمكانياتك في خندق المعادين لطموح وآمال الشعب الجنوبي.

هنا تتجلى صورة فظيعة من صور الأنانية المخيبة للآمال في بعض الشخصيات . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 16, 2018

من جهة أخرى، أثنى بن بريك في تغريدة أخرى له، على الشخصيات الجنوبية، التي لم تتواجد ضمن الهيئة الرئاسية على الرغم من ثقل أسمائهم، إلا أنهم ظلوا يدافعون عن المجلس ويقدمون له النصح، كون الانتقالي كان هدفًا منشودًا لهم.

وقال بن بريك: “كم هم عظام أولئك المناضلون الذين لم يوجدوا في عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وهم من الهامات الكبيرة، وظلوا على ثوابتهم، ودافعوا عن الانتقالي كهدف كان منشودًا وتحقق، ويحمل همهم وقضيتهم، وهم الآن يسهمون بتوجيههم الهادف الباني في إكمال بنيان المجلس، دون تمكن أعداء عودة الجنوب منهم”.