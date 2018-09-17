“جسر جوي طبي” لنقل مرضى من صنعاء إلى الخارج

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت الأمم المتحدة الأحد أنها تسعى لإقامة “جسر جوي طبي” لنقل مرضى من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين إلى الخارج لتلقي العلاج، آملة في أن تقلع الرحلة الأولى “في أقرب وقت”.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في اليمن نيفيو زاغاريا في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن “المرضى الذين سيجري نقلهم يعانون أمراضا مزمنة”، وإن 80 في المئة منهم نساء وأطفال.

وأوضح أن الأمم المتحدة تسعى لنقل المرضى في طائرات من صنعاء إلى منشأة طبية في بلد آخر لم يحدده، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تعمل للحصول على موافقة كل أطراف النزاع لبدء نقل المرضى إلى الخارج.

وقال إنه تم الطلب من شركة خاصة مستقلة التدقيق في ملفات المرضى، وإن الجسر الجوي الطبي سيستمر لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى.

وذكر زاجاريا أن 12 حالة حصلت على الموافقة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، آملا في أن تسيّر الرحلة الأولى “في أقرب وقت”. وتابع “الجسر الجوي آخر أمل لهم”.