المبعوث الأممي يلتقي الحوثيين في مسقط ويكشف عن زيارة مرتقبة لصنعاء 

التقى المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، بوفد الميليشيات الحوثية الانقلابية في العاصمة العُمانية مسقط، عقب فشل مشاورات جنيف 3.

وأفاد مكتب غريفيث في حسابه الرسمي على تويتر بأن مارتن “التقى بكبار المسؤولين في الحكومة العمانية، بمن فيهم معالي وزير الخارجية في 12 و 13 أيلول/سبتمبر في مسقط ، كما اجتمع مع ممثلين عن الحوثيين ـ وناقش سبل مشاركتهم في المشاورات المقبلة”.

وأضاف أنه “يتحضر لزيارة جديدة إلى صنعاء خلال الأيام القادمة”، في جولة جديدة يسعى من خلالها إلى إنجاح ما فشل به في السادس من الشهر الجاري بجنيف.

اجتمع المبعوث الخاص الى اليمن بكبار المسؤولين في الحكومة العمانية بمن فيهم معالي وزير الخارجية في 12 و 13 ايلول/سبتمبر في مسقط. كما اجتمع الى ممثلين عن انصار الله وناقشوا السبل لمشاركتهم في المشاورات المقبلة والتحضيرات لزيارته الى صنعاء — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 13, 2018

من جانبها، نشرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء خبر اللقاء، وقالت إنه “ناقش الأسباب التي منعت وفد الحوثيين من المشاركة في مشاورات جنيف الأسبوع الماضي”.

وتعثرت مشاورات جنيف3 التي كان يفترض أن تنطلق في السادس من الشهر الجاري؛ بسبب امتناع وفد الميليشيات عن الحضور، بعد أن وضعوا مجموعة من الشروط لم تتم الاستجابة لها.