عناصر من حزب “الإصلاح” تهاجم منزل محافظ تعز اليمنية

اعتدت قوات محسوبة على حزب “الإصلاح” اليمني الإخواني، على حماية منزل محافظ تعز في منطقة “المجلية” شرق المدينة الأحد، ونشرت القناصة فوق المباني، بحسب مصادر محلية يمنية.

ونقل موقع “عدن الغد” عن المصادر قولها: إن “الحادثة، التي تم خلالها احتلال إحدى الاستراحات من المسلحين، تمثل أول رد فعل إخواني على تهديد محافظ تعز بكشف فسادهم”.

وكان محافظ تعز أمين محمود قد أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في “مصير مليارات الريالات، تكاليف علاج الجرحى ومعارك التحرير خلال الأعوام الماضية”.

ويهدف اعتداء “الإصلاح” على حماية منزل المحافظ، إلى “تفجير حرب في المدينة لصرف نظر أبناء تعز عن فسادهم المرعب”، بحسب الموقع اليمني.