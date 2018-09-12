فرنسا تجري مباحثات مع الحوثيين بهدف الإفراج عن مواطن يحتجزونه في اليمن

تجري فرنسا محادثات مع الحوثيين في اليمن؛ من أجل إطلاق سراح مواطن فرنسي محتجز منذ حزيران/ يونيو، بعد أن واجه قاربه صعوبات بالقرب من ميناء الحديدة الرئيسي في البلاد.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء: إن المواطن الفرنسي آلان جوما (54 عامًا) محتجز في سجن بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد نقله إليه من ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر، وإن احتجازه يمثل معضلة سياسية لباريس.

وأضاف المصدر أن فرنسا تبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عنه.

وقال سفير فرنسا لدى اليمن، كريستيان تيستو، إنه على اتصال مع السلطات المسؤولة عن اعتقاله؛ حتى يتسنى الإفراج عنه بأسرع ما يمكن.

وتجنبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، الرد على سؤال عما إذا كانت باريس تعتقد أن الحوثيين يحتجزونه رهينة، وقالت إن الوزارة على علم بوضع جوما، ومواطنيْن آخرين يحتجزهما الحوثيون، في إشارة إلى تونسيين يحملان الجنسية الفرنسية محتجزين منذ عام 2014.