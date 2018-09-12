اليمن.. “ألوية العمالقة” الجنوبية تعزل الحوثيين داخل الحديدة بقطع طريقهم إلى صنعاء

أعلنت ألوية العمالقة التابعة لقوات المقاومة الجنوبية، اليوم الأربعاء، سيطرتها على خط الكيلو رقم 16 شرق الحديدة، وتمكنها من قطع الخط الرابط بين الحديدة والعاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.

ونشر حساب “جبهة الساحل الغربي”، صباح اليوم، بموقع “تويتر” تغريدة قال فيها: “#ألوية_العمالقة تسيطر على خط كيلو (16) وتقطع خط #الحديدة #صنعاء“.

وأفاد ناشطون وحسابات إخبارية عبر مواقع التواصل أن القوات التي يقودها القائد العسكري الجنوبي البارز أبوزرعة المحرمة تمكنت من عزل الحديدة عن صنعاء وقطعت الإمداد عن ميليشيات الحوثي.

وقال القيادي الجنوبي جمال بن عطاف في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن “الكيلو 16 في قبضة ألوية العمالقة الجنوبية بقيادة القائد العام ابو زرعة المحرمي، وبهذا تعزل # الحديدة عن # صنعاء ويقطع الإمداد”.

#عاجل #مؤكد مصادر خاصة من قلب الحدث الآن :

كيلو 16 في قبضة ألوية العمالقة الجنوبية بقيادة القائد العام ابو زرعة المحرمي وبهذا تعزل #الحديدة عن #صنعاء ويقطع الإمداد. — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) September 12, 2018

من جهتها، قالت ناشطة تدعى “بنت الحديدة” في تغريدة عبر “تويتر” إن “مطاحن البحر الأحمر والطريق الإسفلتي من المطاحن إلى الميزان شرقًا بيد أبطال العمالقة والمقاومة التهامية وتحصينات المليشيا تتهاوى امام الأبطال”.