ألوية العمالقة تواصل تقدمها مع تصاعد حدة المعارك في الحديدة اليمنية

تصاعدت حدة المعارك في مدينة الحديدة، غربي البلاد، وتقدمت قوات ألوية العمالقة بإسناد جوي مكثّف من مقاتلات التحالف العربي، في المناطق المتاخمة لجنوبي المدينة، إثر معارك عنيفة ضد الحوثيين.

وقال مصدر عسكري في قوات “العمالقة”، إن قواته تقدمت بشكل واسع في مواقع الحوثيين شرق مديرية الدريهمي.

وأضاف المصدر أن القوات اليمنية المشتركة تسعى إلى التقدم باتجاه الشرق للسيطرة على طريق رئيسي يربط الحديدة بالعاصمة صنعاء، وتعز، وعدد من المدن والبلدات.

بدورهم اعترف “الحوثيون” السبت، بمقتل اثنين من كبار قياداتها العسكرية، في معارك بالساحل الغربي لليمن.

وذكرت وكالة سبأ للأنباء، التابعة للحوثيين، أنه “تم تشييع اللواء الركن علي صلاح القيري، قائد اللواء 140 دفاع جوي، واللواء الركن محمد عبدالملك صالح عاطف، قائد اللواء 190 دفاع جوي”.

وأضافت الوكالة، أنه “تم تشييعهما في العاصمة صنعاء، مع ثلاثة من رفاقهما، هم الرقيب عبد الرحمن قايد الشميري، والجندي حميد إسماعيل علي اللاحجي والجندي أنور أحمد محمد اللاحجي”.