من مقر إقامته في أمريكا.. الرئيس هادي يطمئن اليمنيين على وضعه الصحي

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر اليوم السبت، كلمة للشعب اليمني، من مقر إقامته في الولايات المتحدة، طمأنهم فيها على حالته الصحية.

وقال هادي في كلمة متلفزة بثتها الفضائية اليمنية، إن حالته الصحة على ما يرام، لافتاً إلى أنه عائد إلى أرض الوطن قريبا.

وفي معرض حديثه، عن تطورات الأوضاع في البلاد، أشار الرئيس اليمني إلى أن مليشيات الحوثي لا تبحث بتاتاً عن السلام، وانهاء الحرب.

وتقدم بشكره الجزيل للقوات المرابطة في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي، لا سيما تلك المتواجدة في جبهة الحديدة، مشيداً بالبطولات التي يقومون بتسطيرها.

يُشار إلى أنه بالتزامن مع مغادرة الرئيس هادي إلى أمريكا، مطلع الأسبوع المنصرم، لتلقي العلاج، انتشرت إشاعات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تفيد بوفاته.