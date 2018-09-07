تقرير : السفارة اليمنية في واشنطن تدعم تنظيمات إخوانية مصنفة إرهابية في الإمارات

نشرت منظمة كلاريون الأمريكية لمراقبة الجماعات المتطرفة، الجمعة، تقريرًا عن تنظيمات إخوانية لا تزال تنشط سياسيًا في الولايات المتحدة.

وسلطت المنظمة في دراسة لها الضوء على السفارة اليمنية وصلاتها بتنظيمات مشبوهة في الولايات المتحدة وتحديدًا تنظيمات تابعة لجماعة الإخوان، حيث أبرزت المنظمة تناقض حكومة الشرعية اليمنية وسفارتها المدعومة من الإمارات والسعودية، حيث تستغل السفارة موارد التحالف التي تمول العمل السياسي اليمني لإعطاء منابر أمام صناع القرار الأمريكيين لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وقالت كلاريون إنه في التاسع من أيلول سيتحدث السفير أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن في واشنطن بحضور عضوة الكونغرس ديبي دينجل بحضور “صقور جماعة الإخوان” في ولاية ميشغان، حيث ينتمي المتحدثون إلى جانب السفيرة وعضوة الكونغرس إلى منظمتي إيسنا وكير المصنفتين بكل وضوح على قوائم الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، أبرز دول التحالف العربي الداعم للشرعية بعد السعودية.

وحتى لا تترك المنظمة مجالًا للشك حول الحقائق التي قدمتها، نشرت روابط لتسجيلات لم يمضِ عليها وقت طويل للمتحدثين إلى جانب السفير في منظمة إيسنا في خطاب إخواني مستلهم من أفكار القرضاوي.

ولعبت كير وإيسنا في الأزمة الخليجية دورًا تخريبيًا عميقًا ضد الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ حيث نشر أعضاء المنظمة من الإخوان عدة مقالات مهاجمة للدولتين العربيتين وتوجهاتهما، كما تنشط جماعات ضغط تابعة للمنظمتين بدأب في الكونغرس لرسم نهج أمريكي معادٍ للدول التحالف العربي.

وهاجمت المنظمة عضوة الكونغرس دينجل؛ لأنها اختارت جهة عرفت بشبهات صلاتها السياسية؛ خاصة أن الفعالية تأتي بالتزامن مع ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، حيث عنونت المنظمة دراستها بـ”بعد ١٧ سنة على الهجمات الإرهابية، سياسية أمريكية تدعم جهة متطرفة”.

واستفاضت المنظمة بشرح صلات حكومة الشرعية اليمنية بجماعة الإخوان المسلمين، كما أكدت أن فرع الإخوان في اليمن، أو حزب الإصلاح، هو الفرع الأخطر على الإطلاق لمنظمة الإخوان العالمية؛ حيث ثبت ضلوعه بأعمال إرهابية خارج وداخل اليمن، كما لعب ويلعب دورًا كبيرًا في تقويض عملية التحول إلى الاعتدال والإصلاح الديني في المنطقة.

وقالت كلاريون إن السفارة اليمنية تحاول إحياء منظمتي “كير” و”إيسنا” اللتين خف تأثيرهما في عهد الرئيس ترامب ومواقفه الحازمة من التطرف، واصفة تصرف الحكومة اليمنية ممثلًا بسفارتها في واشنطن بـ”المنافق”؛ حيث تعطي السفارة منصة لأئمة وجماعات إخوانية منبوذة حتى من المسلمين الأمريكيين الذين احتجوا على هذه المنظمات.