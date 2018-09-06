غريفيث يلتقي وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام في “جنيف”

التقى المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، وفد الحكومة اليمنية خلال مشاورات جنيف، فيما لا يزال ينتظر لقاء وفد الحوثيين.

وقال بيان صدر عن غريفيث، إنه “عقد اجتماعًا مع وفد الحكومة اليمنية برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، صباح اليوم”، بجنيف، حيث أعرب عن شكره للحكومة اليمنية؛ لانخراطها الإيجابي مع جهوده الرامية لإعادة إطلاق عملية السلام.

وأكد المبعوث الأممي “على أهمية التوصل لحل سياسي شامل للنزاع في اليمن”، مشيرًا إلى أن “الشعب اليمني، الذي يعيش في ظروف أمنية واقتصادية وإنسانية صعبة للغاية، يأمل في إيجاد تسوية سريعة للنزاع”.

ولفت البيان إلى “التحديات المرتبطة بإحضار الأطراف معًا إلى جنيف، لاسيما بعد مرور عامين على آخر لقاء بينها”، فيما أعرب غريفيث عن أمله في حضور وفد الحوثيين؛ “من أجل الدفع بالعملية السياسية قدمًا”.