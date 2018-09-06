وزير خارجية اليمن: عدم مشاركة الحوثيين بمشاورات جنيف “قلة احترام”

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن عدم مشاركة الحوثيين في مشاورات جنيف، ينم عن “قلة احترام”.

جاء ذلك في تصريح صحفي له في الفندق الذي يقيم فيه، عقب لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، يوم الخميس.

وقال اليماني: “الحوثيون لا يقبلون القدوم إلى المشاورات رغم الدعوة الخاصة التي وجهها غريفيث لهم، وبرأيي فإنهم يرتكبون خطأ فادحًا من خلال عدم المشاركة في محادثات السلام، فهذا ينم عن قلة احترام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولغريفيث”.

وأضاف: “جئنا إلى جنيف للتأكيد على إسهامنا في جهود المبعوث الأممي وطاقمه في عملية السلام، ودعمها.. لكننا لسنا هنا لأجل غير مسمى، ولن نبقى هناك حتى نهاية المشاورات”.

وتابع: “أردنا أن نثبت للمبعوث الأممي أننا ركزنا على المشاورات وأننا هنا، وسنحدد قرارنا بخصوص البقاء في جنيف والمشاورات خلال الساعات المقبلة”.

وفي رده على سؤال حول وجود تقارير بخصوص قدوم وفد الحوثيين إلى جنيف، قال اليماني: “بحسب المعلومات التي لدينا لن يأتوا”.

وبررت جماعة الحوثي، الأربعاء، عدم ذهاب وفدها للمشاورات، بأن الأمم المتحدة لم تتمكن من استخراج ترخيص للطائرة التي ستقل وفد الجماعة المفاوض إلى جنيف السويسرية.

وهذه هي رابع جولة مشاورات بين أطراف الصراع اليمنية، منذ اندلاع الحرب قبل نحو 4 أعوام، والأولى برعاية المبعوث الأممي الحالي، مارتن غريفيث.

وعقدت المشاورات في جولتيها الأولى والثانية في 2015، بمدينتي جنيف وبيل السويسريتين، فيما عقدت الجولة الثالثة في الكويت عام 2016 دون أن تثمر جميعها عن نتائج تذكر.