قرقاش: جماعة الحوثي لا تسعى إلى حل للأزمة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، إن التعطيل الحوثي المتعمد لمشاورات جنيف متوقع، مشيرًا إلى مخاوف من أن الجماعة تسعى إلى تخفيف الضغط المتنامي عليها ولا تسعى إلى حلّ للأزمة.

وأضاف قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليمن والمنطقة بحاجة إلى خريطة طريق سياسية وهذا التسويف لا يبشر بخير”.

التعطيل الحوثي المتعمد لمشاورات جنيف متوقع في ظل مخاوفنا أن الجماعة تسعى إلى تخفيف الضغط المتنامي عليها ولا تسعى إلى حلّ للأزمة، اليمن والمنطقة بحاجة إلى خريطة طريق سياسية وهذا التسويف لا يبشر بخير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 6, 2018

ورفض وفد الحوثيين، الذي ما زال متواجدًا في صنعاء، المشاركة في المحادثات إلا بعد أن تُلبي الأمم المتحدة عددًا من الشروط، من بينها نقل جرحى من المتمردين إلى عُمان للعلاج، وضمان السماح لوفدهم بالعودة إلى اليمن.

وأمهل وفد الحكومة اليمنية لمحادثات السلام المرتقبة في جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وفد الحوثيين، يومًا واحدًا للحضور إلى سويسرا وإلا فإن الوفد سيغادر.