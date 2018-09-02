أمريكا وبريطانيا ترحبان بإعلان التحالف نتائج التحقيق في “حادثة صعدة”

رحبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بإعلان التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، نتائج التحقيق بحادثة صعدة وقراره مراجعة قواعد الاشتباك.

واعتبرتا الإعلان خطوة أولى مهمة تجاه الشفافية الكاملة والمحاسبة .

وقالت الخارجية الأمريكية إن على كل الأطراف في اليمن للالتزام بقانون الحرب للتخفيف من الأذى الذي تلحقه بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقالت الخارجية البريطانية “نرحّب بسرعة التحقيق في حادثة 9 آب/أغسطس، وإعلان التحالف أسفه وعمله على تنفيذ توصيات هذا التحقيق”

وطالبت الخارجية الأمريكية بتحقيق شامل يضمن مساءلة كل من ارتكب انتهاكات.، مؤكدة أنه لا مفر أمام جميع الأطراف من العمل لتحقيق حل سياسي شامل وتجنب إلحاق أي أذى إضافي بحق اليمنيين.

وأكدت دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتين غريفيثس ومحاولة جمع الأطراف المتحاربة على طاولة الحوار.