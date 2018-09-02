بالفيديو والصور.. احتجاجات في عدن ضد ارتفاع الأسعار وتدهور الريال اليمني

اندلعت اليوم الأحد، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، مظاهرات شعبية عمَّت مديرياتها، وذلك احتجاجًا على تدهور الخدمات وانهيار الريال اليمني، الذي يسجل مستويات هبوط قياسية.

احتجاجات شعبية وقطع للشوارع في #عدن بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة المحلية#إرم_نيوز pic.twitter.com/1YT21arKya — إرم نيوز (@EremNews) September 2, 2018

وتداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور قالوا، إنها لمحتجين غاضبين من تردّي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية، وفقًا لصحيفة عدن الغد.

وتظهر الصور قيام بعض المحتجين بحرق إطارات السيارات وإغلاق بعض الطرق الرئيسة في مدينة عدن.

وقالت مصادر محلية، إن المحتجين بدأوا بقطع الطرقات الرئيسة ومنعوا مرور السيارات، مطالبين بحلول للمشاكل التي تعاني منها الساكنة، والتي يتصدرها ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الريال اليمني.

ووصف بعض النشطاء ما تشهده عدن منذ الصباح الباكر بأنه “عصيان مدني”، قابل للانفجار والخروج عن السيطرة.