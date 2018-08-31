مصدر بالجيش اليمني يكشف عن عملية لاقتحام مخبأ زعيم الحوثيين في مران

كشف مصدر في الجيش اليمني، مساء الجمعة، عن بدء خطة عسكرية تستهدف اقتحام مخبأ زعيم مليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي في مران.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، على لسان مصدر في اللواء الثالث بالجيش (عروبة) إن ” قوات الجيش الحكومي تحاصر منطقة مران (في صعدة) معقل جماعة الحوثي وزعيمها (عبد الملك الحوثي)، استعدادا لاقتحام مخبأه”.

وقال إن “مدفعية الجيش، استهدفت تعزيزات دفع بها الحوثيون من مديرية سفيان (بصعدة) إلى مثلث مران، في محاولة يائسة منها لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، إلا أن القصف أحبط تلك المحاولة وكبدها خسائر فادحة في العدد والعتاد”.

وكان الجيش أعلن سيطرته الكاملة على مديرية الظاهر في صعدة، الجمعة، وهي أول مديرية في شمال البلاد يعلن الجيش اليمني سيطرته الكاملة عليها، منذ بدء العمليات العسكرية ضد الانقلابيين الحوثيين.