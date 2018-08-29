تقارير: عيدروس الزبيدي يلتقي المبعوث الأممي لليمن في الأردن

كشفت تقارير إعلامية يمنية أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء عيدروس الزبيدي توجه على رأس وفد رفيع من أعضاء قيادة المجلس الانتقالي إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، للقاء المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

ونقلت صحيفة “الأيام” اليمنية عن مصادر لم تسمها، أن الزبيدي والوفد المرافق له سيعقدون اجتماعًا يوم غد الخميس، لمناقشة عدة ملفات بشأن الأزمة اليمنية، خاصة بحث ما يتعلق بالقضية الجنوبية وآخر المستجدات حولها.

وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماع سيتطرق إلى مشاورات السلام التي ستنطلق في 6 سبتمبر القادم في جنيف، ومشاركة ممثلي المجلس الانتقالي بصفة مراقب من عدمها.

يشار إلى أن رئيس المجلس الانتقالي التقى لأول مرة بالمبعوث الأممي في العاصمة الإماراتية أبوظبي فور تسلم الأخير مهمته رسميًا لجهود السلام باليمن في أبريل الماضي .

ويتخذ المبعوث الأممي مارتن غريفيث عمّان مقرًا دائمًا لأعمال ونشاط مكتبه.

وكان الزبيدي، قد حذر في وقت سابق من أنه لا يمكن لأي مبادرة سلام أممية النجاح في اليمن في حال القفز على المجلس، داعيًا إلى تقديم مبادرة جديدة تتعاطى مع الواقع على الأرض.

ودعا الزبيدي، الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني إلى أخذ الواقع على الأرض بعين الاعتبار عند تقديم أي مبادرة جديدة، مشددًا على أن “أي إقصاء للمجلس (الانتقالي) لن يؤدي إلا إلى الفشل، وأنه دون المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي سينهار كل شيء”.