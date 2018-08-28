اليمن.. 5 قتلى في هجوم استهدف نقطة أمنية في أبين

أسفر هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، ليل الثلاثاء، على حاجز أمني في مدينة لودر بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، عن مقتل 5 من عناصر من قوات الحزام الأمني وجرح آخرين.

وقالت مصادر محلية: “وقع انفجار عنيف في محيط النقطة الأمنية المستهدفة، أعقبته اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن من جهة والمسلحين من جهة أخرى”.

ولم تتضح حتى اللحظة كيفية الانفجار الذي استهدف النقطة الأمنية، أو نوعيته.

وأضافت المصادر: “فقد أسفر الهجوم الإرهابي، عن مقتل 5 أفراد من قوات الأمن، وجرح 3 آخرون من زملائهم”.

ولفتت المصادر إلى أن الجرحى تم إسعافهم إلى مشفى مدينة لودر، وهم في حالة حرجة.