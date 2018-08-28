الجيش اليمني يقصف مواقع للحوثيين غرب تعز

شنّ الجيش اليمني هجومًا مدفعيًا استهدف مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي غرب ‏مدينة تعز، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في جبهة الضباب غرب المدينة أيضًا.

ونقل موقع “26 سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمينة عن مصادر ميدانية (لم يسمها) القول إن “القصف المدفعي ‏طال مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة مدارات غرب مدينة تعز، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من ‏آلياتها القتالية”.

كما خاص الجيش اشتباكات عنيفة ضد الحوثيين في الخطوط ‏الأمامية لجبهة الضباب غرب المحافظة حيث تركزت المواجهات في منطقة حذران ومحيط منطقة الصياحي وقرية ماتع وامتدت إلى التبة ‏السوداء ومنطقة الأشعاب شرق جبل المنعم.

وبحسب المصدر فقد أسفرت المواجهات والقصف المدفعي لإيقاع خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الحوثيين.