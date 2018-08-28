الجيش اليمني يقصف مواقع للحوثيين غرب تعز

شنّ الجيش اليمني هجومًا مدفعيًا استهدف مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي غرب مدينة تعز، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في جبهة الضباب غرب المدينة أيضًا.
ونقل موقع “26 سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمينة عن مصادر ميدانية (لم يسمها) القول إن “القصف المدفعي طال مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة مدارات غرب مدينة تعز، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من آلياتها القتالية”.
كما خاص الجيش اشتباكات عنيفة ضد الحوثيين في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غرب المحافظة حيث تركزت المواجهات في منطقة حذران ومحيط منطقة الصياحي وقرية ماتع وامتدت إلى التبة السوداء ومنطقة الأشعاب شرق جبل المنعم.
وبحسب المصدر فقد أسفرت المواجهات والقصف المدفعي لإيقاع خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الحوثيين.