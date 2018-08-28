مسلحون يستهدفون اللجنة الرئاسية في تعز

تعرض موكب اللجنة الرئاسية المكلفة باستلام المنشآت الحكومية بمحافظة تعز، صباح اليوم الثلاثاء، إلى كمين مسلح نفذه مجهولون بالرصاص الحي.

وقال مصدر محلي بتعز، إن موكب اللجنة الرئاسية تعرض لإطلاق نار كثيف أثناء مروره في شارع “26 سبتمبر” بمدينة تعز، الأمر الذي دفع مرافقي اللجنة للرد باتجاه المكان الذي أطلق منه الرصاص.

وأضاف المصدر، أن الاعتداء على الموكب أسفر عن إصابة اثنين من الجنود المرافقين للجنة، مشيرًا إلى أن الاعتداء جاء بعد استلام اللجنة لقسم شرطة “الباب الكبير”.

وتقوم اللجنة الرئاسية باستلام المؤسسات والمواقع بالمدينة، وتسليمها لقوات الجيش وقوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية والأمن العام، بحسب “عدن الغد”.