محافظ تعز يطالب “أبوالعباس” بعدم مغادرة المدينة

طالب أمين محمود محافظ محافظة تعز اليمنية، القائد السلفي العقيد عادل الذبحاني “أبوالعباس”، بالعدول عن قراره بمغادرة مدينة تعز.

وعبّر محمود عن أسفه لإصدار عادل فارع تعميم المغادرة له ولأفراده وعوائلهم، كونهم جزءًا أصيلًا من مكونات المقاومة التعزية.

وقال المحافظ في بيانه: “لقد تفاجأنا بصدور بيانكم القاضي بالخروج من تعز لجميع أفراد مقاومتكم الباسلة وأفراد أسركم؛ بسبب ما حصل من تطور خطير بسبب الأوضاع الأمنية، أدى إلى صدامات مسلحة بين رفاق السلاح، والذي يخدم الميليشيات الحوثية الانقلابية، وبما أن كتائبكم كانت السباقة في قتال ودحر الميليشيات الحوثية الإيرانية وتحرير تعز من تلك الميليشيات الانقلابية، ولا زال دوركم فاعلًا ومحوريًا، بل وضروريًا في استكمال تطهير وتحرير تعز جنبًا إلى جنب مع رفاق السلاح الآخرين”.

وأضاف المحافظ في بيانه: “وعليه وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس اليمني، فإننا نناشدكم بل نأمركم بالعدول عن بيانكم، ونؤكد لكم أننا سنقف معكم ومع كل الشرفاء الأوفياء من أجل تحرير تعز الأبية، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتهدئة وحل النزاع المسلح، وبدعم قيادة قوات التحالف العربي عدن، لدعم جهودكم في استكمال تحرير تعز جنبًا إلى جنب مع رفاق السلاح، وضد أي قوى معادية تخدم بقاء الميليشيات الانقلابية وتعرقل سير أعمالكم في تحرير تعز، ومن هنا، نقف معكم وبدعم قيادة قوات التحالف العربي عدن”.

وتعهد المحافظ للعقيد عادل فارع الذبحاني بقوله: “سنوفر لكم الدعم والحماية، لكم ولأسركم، ولن نرضى إلا أن يعيش الجميع في تعز أخوة متحابين، وسنعمل معكم جميعًا على تطبيع الأوضاع في تعز، وعودة روح الأخوة بين رفقاء السلاح”.

في ذات الإطار، رفضت المنطقة العسكرية الرابعة، في بيان لها، مغادرة “كتائب أبوالعباس” من مدينة تعز، مؤكدة أنها تقف مع تلك الكتائب حتى تحرير محافظة تعز.