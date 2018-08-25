مقتل قائد مليشيات الحوثيين في جبهة مران

لقي القائد العسكري التابع لمليشيات الحوثيين في جبهة مران، جنوب غرب صعدة، مصرعه برفقة معاونه، خلال معارك عنيفة ضد قوات الجيش اليمني، باتجاه وداي خلب، في الجبهة الشرقية لمران.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، السبت، عن مصادر ميدانية، إن القائد الأول للحوثيين في جبهة مران، وأحد قادة ما يسمى بـ”قوات النخبة التابعة للحوثيين، المدعو “أحمد جبران اليتيم” لقي مصرعه مع معاونه المدعو “جابر جبران جحيز” الذي سبق وأن تلقى تدريبات عالية في إيران.

وذكر الجيش اليمني، أن المعارك “المحتدمة” شرق مران، منذ يومين، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين، كما عثرت قوات الجيش على أكثر من 35 جثة لقتلى من عناصر الحوثيين، في المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها.

وتعتبر مرّان، بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين، وهي من أهم المناطق الجغرافية الاستراتيجية للمليشيات الحوثية، إذ تلجأ إليها القيادات الكبرى في الجماعة الحوثية والقيادات العسكرية، وخبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، لطبيعتها الجغرافية الجبلية، طبقاً لتقارير صحافية.