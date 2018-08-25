قوات تابعة للشرعية تنسحب من تعز اليمنية بسبب “غدر” حزب الإصلاح (وثيقة)

أعلن قائد اللواء 25 مدرع، بمحافظة تعز اليمنية، العقيد عادل عبده فارع، المعروف بـ”أبو العباس”، انسحاب قواته بشكل “طوعي” من المحافظة، بسبب ما قال إنه “غدر قوات حزب التجمع اليمني للإصلاح”، الذي يمثل الإخوان المسلمين في اليمن.

وشهدت محافظة تعز، مواجهة متكررة بين القوات التي يقودها أبو العباس، وقوات حزب الإصلاح، ممثل الإخوان في اليمن، ما دفع الرئيس اليمني إلى تشكيل لجنة رئاسية كلفت بحل النزاع.

وقال “أبو العباس”، في بيان صادر اليوم السبت، “قررنا سحب قواتنا (تابعة للحكومة اليمنية) حفاظًا على دماء المسلمين، وحفاظًا على عهدنا بعدم الاقتتال داخل تعز”.

وأضاف “على الرغم من تسليم قواتنا المنشآت الحكومية والمواقع العسكرية للسلطة المحلية بتعز، تنفيذًا لقرارات اللجنة الرئاسية، إلا أن الطرف الآخر يرفض التسليم، وكل يوم يضيق علينا الخناق، واللجنة الرئاسية متساهلة فيما يحدث”.

وطالب قائد اللواء 25 مدرع، بمحافظة تعز، القيادة الشرعية والسلطة المحلية، بـ”توفير وسائل النقل لأفراده، وتأمين خروجهم، وعدم التعرض لهم، خلال فترة زمنية مقدرة بأسبوع، انطلاقًا من اليوم السبت”.